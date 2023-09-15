Німеччина

Мюнхенський колектив двічі вів за рахунком за ходом гри, проте обидва рази припускався помилок у захисті.

Після завершення вересневої міжнародної павзи ми знову повертались до клубного футболу, однак у німецькій Бундеслізі вирішили одразу зірвати головний приз глядацьких симпатій, розмістивши в першому з можливих слотів четвертого туру своєї національної першості матч поміж мюнхенською Баварією та леверкузенським Баєром на Альянц Арені. Це були дві команди, які не знали невдач за попередні три зустрічі, тож вага трьох очок у цій грі вже на самому старті сезону була надзвичайно високою.

Трибуни домашнього стадіону Баварії були звично заповнені вщент, бо цього разу для цього була ще й додаткова мотивація в фанатів, оскільки Хабі Алонсо, колишній футболіст Рекордмайстера, приїздив на цю арену вперше в якості головного тренера команди суперників. Доброзичливого прийому його команді, звісно, ніхто не влаштовував, бо вже на сьомій хвилині мюнхенці відкрили рахунок зусиллями Гаррі Кейна, який на дальній стійці головою перевів у сітку власних воріт необачну зрізку подачі кутового з правого флангу від Сане на ближній від Тапсоби.

Оскільки Баварія швидко досягла свого, їй не вартувало великих зусиль у подальшому провадити власну гру. У суперників при цьому спочатку мало що виходило в плані побудови наступальних дій, але десь посередині першого тайму "фармацевти" підняли лінію власного захисту та почали активно пресингувати на чужій половині. Наслідком цього, зокрема, став момент на 24 хвилині, коли небезпечно проти Грімальдо зіграв перед власним штрафним Мюллер, а постраждалий іспанець потім поклав бездоганний постріл зі стандарту в правий верхній кут чужих воріт.

Цей епізод дещо вибив "Рекордмайстера" з гри, тож надалі ми спостерігали цілу низку моментів поблизу воріт Ульрайха, коли гості були дуже близькими й до другого забитого м’яча. Особливо до цього прагнув нападник Віктор Боніфас, на рахунку якого після фінального свистка було десь під десять ударів, проте хоч би 3-4 з них можна було налічити влучними.

Але фініш першого тайму Баварія все одно залишила за собою. Тут і дальній постріл Сане під ліву стійку треба відзначати, і удар головою Горецки з близької відстані, і дві відмінні нагоди в Гнабрі. Але майже проти кожної з цих спроб господарів поля знаходив вихід Градецькі, тож у підсумку його команда лише трохи перелякалась, але залишились на непоганих позиціях перед початком другої половини гри.

Чимало випробувань підготували один одному колективи після перерви, хоча зі старту їм важко було навіть полишити зону поблизу до центральної лінії. Але згодом темп зустрічі почав стрімко зростати й ми знову повернулись до гри на зустрічних курсах. Гольових моментів при цьому було аж за край, однак із одного боку поля відмінний матч проводив воротар Баєра, а з іншого — африканський нападник леверкузенців щосили гатив над чужими воротами.

А потім усіх здивував Тухель, вирішивши, що на 60 хвилині настав час знімати з гри Кімміха та Мюллера, чого взагалі ніхто не зрозумів. Не зрозуміла й Баварія, і ледь не догралась до великих проблем, однак на 78 хвилині Вірц поцілив ударом низом із лівого флангу в дальній каркас воріт. Добре, що тоді мюнхенці вчасно схаменулись та зрештою Тель знайшов прострілом із лівого флангу Горецку перед спорожнілими воротами.

І начебто тоді гра поступово наближалась до логічного завершення, але на третій компенсованій хвилині Девіс необачно поклав руки на спину Гофманну на лівому фланзі власного штрафного, а суперник акторською майстерністю зробив усе, щоб навіть на VAR епізод виглядав цілком правдоподібно для призначення пенальті. Паласіос реалізував покарання так само, як і двічі навесні цього року в домашньому матчі.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє вдома проти Бохума, до цього зустрівшись на Альянц Арені з англійським Манчестер Юнайтед у рамках Лізі чемпіонів УЄФА, а леверкузенський Баєр, на тлі домашньої гри проти Гекена в Лізі Європи, прийматиме Гайденгайм.Баварія — Байєр 2:2Кейн, 7, Горецка, 86 — Грімальдо, 24, Паласіос, 90+4 (пен.)Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх (Мазрауї, 61) — Сане, Мюллер (Мусіала, 60), Гнабрі (Тель, 70) — Кейн.Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) — Фрімпонг (Адлі, 82), Андріх (Паласіос, 46), Джака, Грімальдо — Гофманн (Інкап’є, 90+6), Вірц (Амірі, 90+6) — Боніфас.Попередження: Гофманн, Вірц, Тапсоба