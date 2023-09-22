Німеччина

Німецького фахівця все влаштовує на Енфілд Роуд.

Німецький футбольний союз розлядав головного тренера Ліверпуля як пріоритетну ціль на посаду керманича збірної Німеччини. Про це повідомляє The Times.

Лише після відмови 56-річного фахівця футбольна влада Німеччини звернулася до Юліана Нагельсманна, якого сьогодні офіційно представила у якості головного тренера "бундестім".

Юрген Клопп працює у Ліверпулі з 2015 року. За цей час він по одному разу ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Клубного чемпіонату світу, чемпіонату Англії, Кубка Англії, Кубка Англійської ліги та Суперкубку Англії.