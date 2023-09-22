Німецького фахівця все влаштовує на Енфілд Роуд.
Юрген Клопп, Getty Images
22 вересня 2023, 21:11
Німецький футбольний союз розлядав головного тренера Ліверпуля як пріоритетну ціль на посаду керманича збірної Німеччини. Про це повідомляє The Times.
Лише після відмови 56-річного фахівця футбольна влада Німеччини звернулася до Юліана Нагельсманна, якого сьогодні офіційно представила у якості головного тренера "бундестім".
Юрген Клопп працює у Ліверпулі з 2015 року. За цей час він по одному разу ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Клубного чемпіонату світу, чемпіонату Англії, Кубка Англії, Кубка Англійської ліги та Суперкубку Англії.