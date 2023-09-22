Німеччина

У "манншафт" новий наставник.

Екснаставник Гоффенгайма, Лейпцига та Баварії Юліан Нагельсманн офіційно очолив збірну Німеччини.

36-річний фахівець підписав контракт до 31 липня 2024 року.

Раніше наглядова рада та збори акціонерів DFB GmbH & Co. KG погодилися з пропозицією президента DFB Бернда Нойендорфа і спортивного директора Руді Феллера та одноголосно проголосували за призначення Нагельсманна дванадцятим тренером національної збірної в історії Німецького футбольного союзу.

У жовтні Нагельсманн разом зі збірною відправиться в тур до США, де зіграє товариський матч з майбутніми господарями чемпіонату світу.

Нагадаємо, два тижні тому Німецький футбольний союз звільнив Гансі Фліка з посади головного тренера збірної.