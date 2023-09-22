У "манншафт" новий наставник.
Юліан Нагельсман, Getty Images
22 вересня 2023, 12:46
Екснаставник Гоффенгайма, Лейпцига та Баварії Юліан Нагельсманн офіційно очолив збірну Німеччини.
36-річний фахівець підписав контракт до 31 липня 2024 року.
Раніше наглядова рада та збори акціонерів DFB GmbH & Co. KG погодилися з пропозицією президента DFB Бернда Нойендорфа і спортивного директора Руді Феллера та одноголосно проголосували за призначення Нагельсманна дванадцятим тренером національної збірної в історії Німецького футбольного союзу.
У жовтні Нагельсманн разом зі збірною відправиться в тур до США, де зіграє товариський матч з майбутніми господарями чемпіонату світу.
Нагадаємо, два тижні тому Німецький футбольний союз звільнив Гансі Фліка з посади головного тренера збірної.