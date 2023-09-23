Завершились п'ять матчів 5-го туру німецької Бундесліги.
Баварія - Бохум, Getty Images
23 вересня 2023, 18:36
У суботу, 23 вересня, проходять шість матчів п'ятого туру німецької Бундесліги. П'ять з них вже завершилися.
Аугсбург здобув мінімальну перемогу над Майнцем завдяки дублю Ермедіна Деміровича у першому таймі.
Аугсбург — Майнц 2:1
Голи: Демірович, 15, 45 — Ажорк, 6
Хет-трик Гаррі Кейна допоміг Баварії розтрощити Бохум у домашньому поєдинку.
Баварія — Бохум 7:0
Голи: Чупо-Мотінг, 4, Кейн, 13, 54 (пен.), 88, де Лігт, 29, Сане, 38, Тель, 81
Мінімальну перемогу дортмундської Боруссії забезпечив своїм голом Марко Ройс.
Боруссія (Дортмунд) — Вольфсбург 1:0
Голи: Ройс, 68
Інша Боруссія мінімально поступилася. Перемогу Лейпцигу подарував Тімо Вернер.
Боруссія (Менхенгладбах) — РБ Лейпциг 0:1
Голи: Вернер, 75
Берлінський Уніон несподівано поступився вдома Гоффенгайму. Гості здобули необхідний їм результат ще у першому таймі.
Уніон (Берлін) — Гоффенгайм 0:2
Голи: Крамарич, 22 (пен.), Баєр, 38