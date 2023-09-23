У суботу, 23 вересня, проходять шість матчів п'ятого туру німецької Бундесліги. П'ять з них вже завершилися.

Аугсбург здобув мінімальну перемогу над Майнцем завдяки дублю Ермедіна Деміровича у першому таймі.

Аугсбург — Майнц 2:1

Голи: Демірович, 15, 45 — Ажорк, 6

Хет-трик Гаррі Кейна допоміг Баварії розтрощити Бохум у домашньому поєдинку.

Баварія — Бохум 7:0

Голи: Чупо-Мотінг, 4, Кейн, 13, 54 (пен.), 88, де Лігт, 29, Сане, 38, Тель, 81

Мінімальну перемогу дортмундської Боруссії забезпечив своїм голом Марко Ройс.

Боруссія (Дортмунд) — Вольфсбург 1:0

Голи: Ройс, 68

Інша Боруссія мінімально поступилася. Перемогу Лейпцигу подарував Тімо Вернер.

Боруссія (Менхенгладбах) — РБ Лейпциг 0:1

Голи: Вернер, 75

Берлінський Уніон несподівано поступився вдома Гоффенгайму. Гості здобули необхідний їм результат ще у першому таймі.

Уніон (Берлін) — Гоффенгайм 0:2

Голи: Крамарич, 22 (пен.), Баєр, 38