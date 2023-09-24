Команда Хабі Алонсо впевнено розібралася з новачком німецької першості.
Баєр - Гайденгайм, getty images
24 вересня 2023, 18:29
У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав на своєму полі Гайденгайм, який є одним із новачкам німецької еліти.
Сенсації у цьому протистоянні не відбулося: симпатичний колектив Хабі Алонсо, за нічийного рахунку після першого тайму, після перерви забив три голи та записав у свій актив чергові три очки, не відпустивши Баварію у чемпіонських перегонах.
Фінальний свисток у підсумку зафіксував розгромну перемогу Баєра з рахунком 4:1.
Баєр – Гайденгайм 4:1
Голи: Боніфас 9, 74 (пен.) Гофманн 63, Адлі 82 – Дінкчі 58
Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 79), Паласіос (Андріх, 71), Джака, Грімальдо (Інкап'є, 85) — Гофманн, Вірц (Адлі, 71) — Боніфасе (Гложек, 85)
Гайденгайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зірслебен, Ференбах – Мелоуні, Тоєркауф (Пік, 70) – Дінкчі (Сесса, 82), Доведан (Бек, 63), Бесте (Томалла, 82) – Кляйндіст (Пірінгер, 82)
Попередження: Паласіос – Тоєркауф