Німеччина

Команда Хабі Алонсо впевнено розібралася з новачком німецької першості.

У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав на своєму полі Гайденгайм, який є одним із новачкам німецької еліти.

Сенсації у цьому протистоянні не відбулося: симпатичний колектив Хабі Алонсо, за нічийного рахунку після першого тайму, після перерви забив три голи та записав у свій актив чергові три очки, не відпустивши Баварію у чемпіонських перегонах.

Фінальний свисток у підсумку зафіксував розгромну перемогу Баєра з рахунком 4:1.

Баєр – Гайденгайм 4:1

Голи: Боніфас 9, 74 (пен.) Гофманн 63, Адлі 82 – Дінкчі 58

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 79), Паласіос (Андріх, 71), Джака, Грімальдо (Інкап'є, 85) — Гофманн, Вірц (Адлі, 71) — Боніфасе (Гложек, 85)

Гайденгайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зірслебен, Ференбах – Мелоуні, Тоєркауф (Пік, 70) – Дінкчі (Сесса, 82), Доведан (Бек, 63), Бесте (Томалла, 82) – Кляйндіст (Пірінгер, 82)

Попередження: Паласіос – Тоєркауф