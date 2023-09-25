Німеччина

В німецькому клубі вірять в молодого гравця.

Спортивний директор РБ Лейпциг Макс Еберл прокоментував майбутнє вінгера команди Хаві Сімонса в команді.

"Хаві дуже добре стартував, і зараз він має дуже хороші результати. Я думаю, що зараз ми емоційно прив’язуємо його до РБ Лейпциг.

Протягом сезону іноді трапляються дивовижні речі. Ми намагаємося зробити все, щоб він залишиться з нами довше влітку 2024 року", — сказав функціонер в коментарі Kicker.

Зазначимо, що в цьому сезоні футболіст провів сім матчів, в яких відзначився трьома голами та чотирма асистами. Він грає за РБ Лейпциг на правах оренди з ПСЖ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник Лейпцига підписав угоду з клубом МЛС.