Німеччина

Аргентинський півзахисник потрібен леверкузенцям.

Центральний півзахисник Баєра Есекьєль Паласіос продовжив контракт із клубом до липня 2028 року, повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

Попередня угода 24-річного аргентинця була розрахована до липня 2025 року. Спортивний директор клубу Сімон Рольфес зазначив, що Паласіос зарекомендував себе як неймовірно важливого гравця.

"Ми переконані, що він може взяти на себе ще більш ключову роль у майбутньому", — додав ексгравець Баєра.

У цьому сезоні аргентинець вже взяв участь у семи матчах в усіх турнірах, відзначившись двома голами т асистами. Портал transfermarkt оцінює півзахисника у 22 мільйони євро.

Нагадаємо, Паласіос став першим гравцем Баєра за останні 20 років, якому вдалося виграти чемпіонат світу.