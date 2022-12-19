Німеччина

24-річний аргентинець провів на катарських полях лише 47 хвилин.

Збірна Аргентини у фіналі чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.

У складі збірної Аргентини чемпіоном світу став півзахисник Баєра Есекьєль Паласіос, який відіграв лише 47 хвилин за три матчі.

За інформацією OptaFranz, 24-річний аргентинець став першим за останні 20 років гравцем леверкузенського клубу, якому вдалося виграти чемпіонат світу. Востаннє таким футболістом був захисник Лусіо у 2002 році.

Раніше повідомлялося, що футболісти Ювентуса найчастіше перемагали на чемпіонатах світу.