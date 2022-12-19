24-річний аргентинець провів на катарських полях лише 47 хвилин.
Есекьєль Паласіос, Getty Images
19 грудня 2022, 18:58
Збірна Аргентини у фіналі чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.
У складі збірної Аргентини чемпіоном світу став півзахисник Баєра Есекьєль Паласіос, який відіграв лише 47 хвилин за три матчі.
За інформацією OptaFranz, 24-річний аргентинець став першим за останні 20 років гравцем леверкузенського клубу, якому вдалося виграти чемпіонат світу. Востаннє таким футболістом був захисник Лусіо у 2002 році.
Раніше повідомлялося, що футболісти Ювентуса найчастіше перемагали на чемпіонатах світу.