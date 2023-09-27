Ексгравець збірної Німеччини повісив бутси на цвях.
Себастьян Руді, Getty Images
27 вересня 2023, 17:10
Німецький опорний півзахисник Себастьян Руді завершив кар'єру у 33 роки, повідомила офіційна сторінка Гоффенгайма у Twitter.
У липні 2023 року Руді на правах вільного агента покинув Гоффенгайм, у складі якого загалом провів 327 матчів. Протягом цих ігор він відзначився 17 голами та 47 асистами.
За кількістю зіграних поєдинків півзахисник поступається лише голкіперу Оліверу Бауманну (336 матчів), який продовжує виступи за зінсгаймський клуб.
Раніше, Руді також встиг пограти за Шальке, Баварію та Штутгарт, вихованцем якого і є. На його рахунку 29 матчів за збірну Німеччини та один гол.