Німеччина

Ексгравець збірної Німеччини повісив бутси на цвях.

Німецький опорний півзахисник Себастьян Руді завершив кар'єру у 33 роки, повідомила офіційна сторінка Гоффенгайма у Twitter.

У липні 2023 року Руді на правах вільного агента покинув Гоффенгайм, у складі якого загалом провів 327 матчів. Протягом цих ігор він відзначився 17 голами та 47 асистами.

Eine echte #TSG-Legende hängt die Fußballschuhe an den Nagel 🔚



Wir gratulieren Dir zu einer großartigen Karriere und wünschen Dir alles Gute für die Zukunft 💙



DANKE, Sebastian Rudy! pic.twitter.com/6iUVfHtsnk — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) September 27, 2023

За кількістю зіграних поєдинків півзахисник поступається лише голкіперу Оліверу Бауманну (336 матчів), який продовжує виступи за зінсгаймський клуб.

Раніше, Руді також встиг пограти за Шальке, Баварію та Штутгарт, вихованцем якого і є. На його рахунку 29 матчів за збірну Німеччини та один гол.