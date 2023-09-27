Німеччина

Івуарійський нападник порівняв невдачу Боруссії з подоланою ним хворобою.

Центральний нападник Боруссії Дортмунд Себастьян Алле поділився, що втрачений його командою титул чемпіона Німеччини був для нього більш болючим, ніж діагноз "рак яєчка", передає нідерландське видання De Telegraaf.

Івуарієць поборов хворобу на початку 2023 року і продовжив свої виступи за "джмелів". Він пригадав, як сприйняв втрату чемпіонства у Бундеслізі в останній грі минулого сезону.

"Втрачений титул болить мені більше, ніж діагностований тоді рак. Якщо ви хворі, ви нічого не можете з цим зробити. Ви повинні прийняти це та пройти через це. Але титул був у наших руках, ми могли самі на все вплинути. У такому випадку вам доведеться з болем визнати, що ви, можливо, припустилися помилки або неправильного рішення", — сказав 29-річний гравець в інтерв'ю Sport Bild.

Нагадаємо, дортмундська Боруссія втратила чемпіонство у Бундеслізі-2022/23 через нічию з Майнцем в останньому турі.