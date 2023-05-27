Німеччина

Колектив Едіна Терзича примудрився перетворити потенційно чемпіонський домашній поєдинок у виграшній позиції на божевільний камбек із невдалим підсумком.

Останніх десять років у німецькій Бундеслізі тріумфувала виключно мюнхенська Баварія, проте станом на момент початку останнього туру її потенційно одинадцятого чемпіонства долю "золотих" медалей вирішувала геть не команда з Томасом Тухелем на чолі. Останнім, хто здобував "срібну салатницю" до початку "червоної" декади, була дортмундська Боруссія й саме їй належало право в домашньому матчі проти Майнца вирішити долю чемпіонського звання.

Гостроти ситуації додавав також і той факт, що всі матчі останнього, тридцять четвертого за ліком, туру німецької першості розпочинались в один час, тож команди могли дізнаватись про результат виступів один одного виключно з оголошень на трибунах. А на Зігналь-Ідуна-Парк, ще й акустичний супровід цьому був на якісно новому рівні через очевидну інтригу. Усього два бали розділяли Дортмунд та Мюнхен у таблиці, тож "джмелі" мали виключно перемагати, бо різниця м’ячів була явно не на їхню користь — на 14 більше в Баварії.

Розкішна атмосфера на домашньому стадіоні Дортмунда перед початок та за ходом першого тайму. Просто розкішна. Проте гра команди Терзича до перерви радше відповідала похідному іменнику від цієї характеристики. По-перше, Боруссія не змогла нав’язати суперникам належний атакувальний темп, тож ті в низькому блоці цілком спокійно себе почували навіть під тиском на стартових хвилинах. А потім, на восьмій хвилині, прийшла звістка з Кельна — Баварія забила зусиллями Комана.

Очевидно, що "джмелі" все зрозуміли в той момент, бо реакція та виходи до стрімких атак від них була миттєвою. Проте хтось має захищати й власні ворота в чемпіонському матчі. Тим паче, під час подачі кутового від суперників. На 15 хвилині Фернандес виконав навіс на ближню, де Ганче-Ольсен головою оформив дуже несвоєчасне для Боруссії перше взяття воріт у сезоні. Що робити, треба було відіграватись.

Команда Терзича цим і була зайнята аж до перерви й майже одразу після першого пропущеного отримала право на пенальті за фол Кора на лівому куті власного штрафного проти Геррейру, який арбітр побачив лише на VAR. До м’яча підійшов Алле, але невпевненим ударом у правий кут забити не зумів — Дамен потягнув.

Боруссія продовжувала робити спроби оточити чужі володіння й після того, проте знову стикнулась зі складнощами в спрямуванні м’яча до чужих володінь, а потім пропустила черговий контрвипад суперників. Подач з лівого флангу від Сона завершив ударом головою Онісіво в центрі штрафного, пробивши дуже складно для порятунку збоку Кобеля. Шоковий стан був у місцевої публіки на трибунах у цей момент, хоча воно й не дивно.

А тут ще й Адеємі травмувався під завісу першого тайму, тому навіть поява капітана Марко Ройса на полі не тішила "джмелів". Потрібно було відіграватись, а окрім прямолінійних подач до чужого штрафного господарі так нічого й не вигадали. Був у них момент, пов’язаний із ударом Брандта на завершення стрімкого рейду лівим флангом атаки, а також влучанням в стійку з дуже гострого кута головою від Малена, проте до забитого м’яча це не дотягувала. Баварія, натомість, удруге вразила чужі ворота, проте там гол Сане скасували через гру рукою.

Із тим, як команда Терзича розпочинала другий тайм, можна було просто повісити медалі на плечі гравцям Баварії та їхати собі на відпочинок. Ледь не кожна швидка атака Майнца завершувалась гостротою, а постріл Онісіво на 57 хвилині взагалі повинен був знімати всі питання в цій грі, проте з правого флангу штрафного нападник вгатив у ближній каркас воріт.

Із цим потрібно було щось робити, бо навіть подачі з флангів не вдавались гравцям "джмелів". Їхній керманич зреагував черговою порцією замін за принципом "Усі в атаку", повністю зламав побудову власного колективу, але це спрацювало! Боруссія в прямолінійному футболі вантажила м’яч до чужих володінь, де залишалось тільки реалізовувати власні нагоди. А ось із цим виникли проблеми.

Окрім моменту на 69 хвилині, коли подвійна порція американо з додаванням жинжиньї від Рейни та Геррейру завершилась ударом від португальця в лівий нижній кут із рикошетом від стійки. Тут Боруссія все зробила так, як того вимагала ситуація, але в решті своїх гольових моментів — ні. Безліч ударів, які навіть не варто перераховувати, бо буде боляче фанатам Дортмунда, але всі ці нагоди нічого не вартували. Окрім завершального пострілу від Зюле, який зрівняв рахунок. Однак це відбулось на шостій компенсованій хвилині, а Баварія тим часом вигравала.

Таким чином, чемпіоном Німеччини зразка сезону-2022/23 стала мюнхенська Баварія, дортмундська Боруссія фінішувала другою, а Майнц зупинився на дев’ятій сходинці.



Боруссія Д — Майнц 2:2

Голи: Геррейру, 69, Зюле, 90+6 — Ганче-Ольсен, 15, Онісіво, 24

На 19-й хвилині Себастьян Алле (Боруссія Д) не забив пенальті (воротар).

Кобель — Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Гуммельс, Р’єрсон (Модест, 80) — Джан — Геррейру, Брандт (Дюранвіль, 62) — Мален (Рейна, 63), Алле, Адеємі (Ройс, 40).Дамен — Ганче-Ольсен, Белль, Фернандес — Касі, Баррейро, Кор, Карікол — Штах (Баркок, 80), Сон (Інгвартсен, 66) — Онісіво (Мустафа, 90+1).Попередження: Геррейру — Фернандес