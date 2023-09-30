Німеччина

Відбулися матчі шостого туру німецького чемпіонату.

Сьогодні, 30 вересня, завершилась частина матчів шостого туру німецької Бундесліги.

У першому матчі леверкузенський Баєр у гостях впевнено обіграв Майнц із рахунком 3:0. Перемогу "аптекарям" принесли забиті м'ячі у виконанні Грімальдо Гарсії та Гофманна, а ще один гол у свої ворота забив Ван ден Берг.

Майнц - Баєр 0:3

Голи: Ван ден Берг, 18 (автогол), Грімальдо Гарсія, 59, Гофманн, 65.

Майнц: Центнер — Фернандес, Белль, Ван ден Берг — Касі, Кор (Краусс, 70), Баррейру, да Кошта (Ель-Газі, 69) — Сон (Баркок, 69), Груда (Ажорк, 76), Онісіво (Ріхтер, 84).

Баєр: Градецкі — Тапсоба, Та, Коссуну — Грімальдо Гарсія, Джака (Андріх, 79), Паласіос, Фрімпонг (Станішич, 86) — Вірц (Адлі, 63), Гофманн (Амірі, 86), Боніфас (Гложек, 79).

Попередження: Фернандес, Груда, Ріхтер, Баррейру — Джака.

У другій зустрічі Штутгарт у гостях обіграв Кельн із рахунком 2:0. У складі "швабів" дубль оформив Ундав.

Кельн — Штутгарт 0:2

Голи: Ундав, 68, 88.

Кельн: Швебе — Пагарада, Шабо, Гюберс, Карстенсен — Любічич — Майна (Фінграф, 86), Кайнц (Вальдшмідт, 60), Гусейнбашич (Даунс, 76) — Зельке, Тіггес (Аліду, 61).

Штутгарт: Нюбель — Іто, Руо, Антон, Штенцель (Міттельштадт, 86) — Штіллер, Каразор (Ундав, 62) — Фюріх (Загаду, 86), Мійо (Еглофф, 86), Левелінг (Сілас, 73) — Гірассі.

Попередження: Любічич, Гусейнбашич — Мійо.

У третій грі Вольфсбург на своєму полі здобув перемогу над Айнтрахтом із рахунком 2:0. Перемогу "вовкам" принесли голи у виконанні Вінда, який оформив дубль і не реалізував пенальті, але впорався із добиванням. Також зазначимо, що з 59 хвилин гості грали в меншості після вилучення Гьотце.

Вольфсбург - Айнтрахт 2:0

Гол: Вінд, 31, 85.

Вольфсбург: Кастеелс — Меле, Цезігєр, Лакруа, Баку — Арнольд, Сванберг (Вранкс, 79) — Герхардт (Камінські, 87), Маєр (Віммер, 90), Томаш (Паредес, 79) — Вінд (Черні, 90).

Айнтрахт: Трапп — Пачо, Кох, Тута (Ааронсон, 83) — Діна-Ебімбе (Гауге, 83), Скірі, Ларссон, Бута (Кнауфф, 60) — Шаїбі (Нкунку, 68), Гьотце — Мармош (Нганкам, 83).

Попередження: Цезігєр — Пачо, Гьотце, Бута, Кнауфф, Нганкам.

Вилучення: Гьотце, 59 (друга жовта).

На 84 хвилині Вінд (Вольфсбург) не реалізував пенальті.

У ще одному поєдинку Гайденгайм обіграв берлінський Уніон з рахунком 1:0. Перемогу господарям приніс гол Бесте у середині другого тайму.

Гайденгайм — Уніон 1:0

Гол: Бесте, 59.

Гайденгайм: Мюллер — Ференбах, Зірслебен, Манка, Траоре — Тойеркауф (Келлер, 90), Мелоні — Бесте (Шиммер, 90+2), Пірінгер (Томалла, 81), Дінкчі (Пік, 90) — Кляйдінст.

Уніон: Роннов — Діогу Лейте (Єккель, 61), Бонуччі (Кауфманн, 74), Доехі — Госенс (Руссійон, 74), Крал, Тусар (Лайдуні, 78), Тріммель — Фофана (Холлербах, 74), Беккер — Беренс.

Попередження: Пірінгер — Діогу Лейте, Крал.

Насамкінець менхенгладбахська Боруссія в гостях впевнено обіграла Бохум з рахунком 3:1. У складі гостей забивали Нойгаус та Плеа, який оформив дубль. У господарів забив Лосіла.

Бохум — Боруссія М 1:3

Голи: Лосіла, 68 — Нойгаус, 27, Плеа, 37, 45+3.

Бохум: Ріманн — Бернарду, Ордец, Машович — Віттек (Форстер, 46), Лосіла, Пасслак (Гамбоа, 46) — Штогер (Дашнер, 46), Беро — Хофманн, Асано (Пасієнсія, 68).

Боруссія М: Ніколас — Вебер, Ітакура, Елведі (Фрідріх, 64) — Нец, Вайгль, Хонорат — Нойгаус (Крамер, 72), Райтц (Янкче, 89) — Сібачо (Чванчара, 64), Плеа (Скаллі, 72).

Попередження: Бернардо — Ітакура, Крамер, Чванчара.