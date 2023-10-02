Німеччина

Остаточне рішення ще не прийнято.

Жером Боатенг у складі Баварії 2021 рік, Getty Images

Жером Боатенг у складі Баварії 2021 рік, Getty Images

Нещодавно з'явилася інформація, що 35-річний центральній захисник Жером Боатенг підпише контракт зі своїм колишнім клубом мюнхенською Баварією. Цю інформацію прокоментував спортивний директор "ротен" Кристоф Фройнд.

"Жером Боатенг тренуватиметься з нами протягом найближчих 2-3 днів, потім ми проведемо з ним переговори та ухвалимо рішення стосовно можливої співпраці.