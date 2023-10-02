Остаточне рішення ще не прийнято.
Жером Боатенг у складі Баварії 2021 рік, Getty Images
02 жовтня 2023, 17:05
Нещодавно з'явилася інформація, що 35-річний центральній захисник Жером Боатенг підпише контракт зі своїм колишнім клубом мюнхенською Баварією. Цю інформацію прокоментував спортивний директор "ротен" Кристоф Фройнд.
"Жером Боатенг тренуватиметься з нами протягом найближчих 2-3 днів, потім ми проведемо з ним переговори та ухвалимо рішення стосовно можливої співпраці.
Це особлива ситуація. За один тиждень в нас через травми вибуло відразу три захисники, тому ми повинні компенсувати ці втрати та дограти до зимової перерви", — наводить слова Фройнда твіттер відомого інсайдера Фабриціо Романо
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