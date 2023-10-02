Можливо цього сезону прокляття "неверкузена" закінчиться.
Баєр Леверкузен, Getty Images
02 жовтня 2023, 17:54
У рамках шостого туру німецької Бундесліги, леверкузенський Баєр здолав
Майнц (3:0).
Ця перемога стала примітної не тільки через чергову блискучу гру підопічних Алонсо, вона дозволила леверкузенцям видати найкращий старт сезону за весь час існування клубу.
Наразі, у Баєра п'ять перемог та одна нічия. "Фармацевти" очолюють турнірну таблицю Бундесліги з 16 пунктами.
Раніше, на нашому сайті вийшов спеціальний матеріал
присвячений головному тренеру Баєра Хабі Алонсо.