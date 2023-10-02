У рамках шостого туру німецької Бундесліги, леверкузенський Баєр здолав Майнц (3:0).
Ця перемога стала примітної не тільки через чергову блискучу гру підопічних Алонсо, вона дозволила леверкузенцям видати найкращий старт сезону за весь час існування клубу.
Наразі, у Баєра п'ять перемог та одна нічия. "Фармацевти" очолюють турнірну таблицю Бундесліги з 16 пунктами.
 
Раніше, на нашому сайті вийшов спеціальний матеріал присвячений головному тренеру Баєра Хабі Алонсо.