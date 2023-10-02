Німеччина

Досвідчений гравець готовий покинути мюнхенців.

З віком Томас Мюллер став все рідше потрапляти у стартовий склад Баварії, тому почав задумуватись над відходом з клубу.

Як повідомляє видання Kicker, досвідчений футболіст незадоволений кількістю ігрової практики та хоче покинути Баварію наступного літа, коли в нього завершується контракт.

Молодий Джамал Мусіала та зірковий Гаррі Кейн виграють конкуренцію в Мюллера, а окрім того Томас не є першою опцієї при підсиленні гри в атаці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мюллер дістався ювілейної відмітки - виграв 100 матчів у Лізі чемпіонів.