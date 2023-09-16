Німеччина

Форвард Баварії прокоментував утрату очок у грі проти Баєра.

У рамках четвертого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на власному полі впустила перемогу над леверкузенським Баєром.

Баварія — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер прокоментував скандальні рішення головного арбітра.

"2:2 — той результат, на який ми заслуговували своєю грою сьогодні. Ми повинні були забити перед перервою, а в другому таймі Гаррі Кейн повинен був зробити рахунок 2:1 на нашу користь ще раніше.

Але після цього нам трохи пощастило та Свен Ульрайх дуже вчасно зарадив тому, щоб ми взагалі не почали відставати за рахунком.

Пенальті? О, це був дуже, дуже лагідний натяк на пенальті. У тій самій Англії подібне арбітри ніколи б не свиснули. Реально, ми ж граємо у футбол!

Якщо арбітри будуть карати за щось подібне постійно в цьому сезоні, тоді ми точно маємо побачити більше пенальті на власну користь", — заявив німецький виконавець.

У наступному матчі мюнхенська Баварія прийматиме англійський Манчестер Юнайтед у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.