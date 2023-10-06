Захисник нещодавно дебютував за основну команду мюнхенців.
Франс Кретціг, фото Баварія
06 жовтня 2023, 14:40
Баварія уклала професійну угоду з 20-річним лівим захисником Франсом Кретцігом, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.
Новий контракт вихованця клубу розрахований до липня 2027 року. Кретціг приєднався до академії Баварії влітку 2017 року, покинувши академію Нюрнберга.
У 5-му турі Бундесліги-2023/24 проти Бохума (7:0) гравець вперше вийшов на поле у складі головної команди мюнхенців. Тоді він провів 25 хвилин.
20-річний захисник також встиг відзначитися першим голом за Баварію. У матчі 1/32 Кубка Німеччини проти клубу Пройссен Мюнстер він відіграв 79 хвилин, ще на початку гри замінивши травмованого Сержа Гнабрі.