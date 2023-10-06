Німеччина

Команда Бо Свенссона не зуміла переграти в гостях колектив Херардо Сеоане.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія, яка провалює старт поточного сезону, зустрілася з одним із аутсайдерів турніру в особі Майнца.

Господарі поля забили першими завдяки зусиллям Нойгауса на 22-ій хвилині, проте в подальшому гравці Майнца змогли не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед.

Втім, здобути свою першу перемогу в поточному сезоні Бундесліги команді Бо Свенссона цього вечора не судилося, оскільки на 88-ій хвилині Скаллі зміг врятувати для Боруссії М нічийний результат.

Боруссія Менхенгладбах — Майнц 2:2

Голи: Нойгаус, 22, Скаллі, 88 — Груда, 24, Баркок, 75