Німеччина

Завершився ще один поєдинок 7-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав Кельн на БайАрені. Господарі поєдинку спокійно здобули чергові 3 очки та вийшли на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Ще у першому таймі "фармацевти" протягом десяти хвилин сформували комфортну перевагу у два м'ячі. Голами відзначилися Гофманн і Фрімпонг. У другому таймі свій сьомий гол у семи матчах цього сезону забив нігерієць Боніфас. Леверкузенці досі не програвали у цьому розіграші Бундесліги.

Баєр — Кельн 3:0

Голи: Гофманн, 22, Фрімпонг, 32, Боніфас, 67

Попередження: Фрімпонг, 23, Тапсоба, 45+4, Та, 61, Х. Алонсо, 66 — Баумгарт, 24

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба (Інкап'є, 71) — Фрімпонг (Телла, 81), Паласіос, Джака, Грімальдо — Вірц (Адлі, 72), Боніфас (Гложек, 81), Гофманн (Пуерта, 81)

Кельн: Швебе — Карстенсен (Кіліан, 90+1), Гюберс, Шабо, Пакарада — Аліду (Фінграф, 62), Любічич, Гусейнбашич (Олесен, 75), Мартель (Тіггес, 75), Кайнц — Зельке (Даунс, 90+2)