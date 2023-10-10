Німеччина

Роль у рішенні клубу зіграв судовий процес за участю гравця.

Баварія відмовилася від повернення Жерома Боатенга через суд із його участю, повідомляє Bild.

Велику роль у рішенні клубу відіграв судовий процес, що триває, за участю гравця – його звинувачують у домашньому насильстві.

Обвинувальний вирок було скасовано через формальні помилки, незабаром розгляд поновиться.

З чуток, Боатенг показав найкращу фізичну форму серед інших центральних захисників мюнхенського клубу.

Нагадаємо, що нині Боатенг перебуває у статусі вільного агента.