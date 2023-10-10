Роль у рішенні клубу зіграв судовий процес за участю гравця.
ЖЕРОМ БОАТЕНГ, GETTY IMAGES
10 жовтня 2023, 14:59
Баварія відмовилася від повернення Жерома Боатенга через суд із його участю, повідомляє Bild.
Велику роль у рішенні клубу відіграв судовий процес, що триває, за участю гравця – його звинувачують у домашньому насильстві.
Обвинувальний вирок було скасовано через формальні помилки, незабаром розгляд поновиться.
З чуток, Боатенг показав найкращу фізичну форму серед інших центральних захисників мюнхенського клубу.
Нагадаємо, що нині Боатенг перебуває у статусі вільного агента.