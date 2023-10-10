Німеччина

Французький гравець отримав невелике пошкодження.

Французький центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано травмувався і може пропустити 2-3 тижні, повідомляє репортер SPORT1 Керрі Гау.

Гравець отримав невелике розтягнення м'язів лівого стегна і ризикує пропустити жовтневі матчі 8-го та 9-го туру Бундесліги проти Майнца та Дармштадта, а також поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти стамбульського Галатасараю.

Упамекано був викликаний до збірної Франції головним тренером Дідьє Дешамом, але тепер у матчах проти Нідерландів та Шотландії 24-річний захисник своїй національній команді не допоможе.