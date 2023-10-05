Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дідьє Дешам розраховує на 23 футболістів.

Збірна Франції опублікувала список гравців, які будуть захищати кольори національної команди в жовтневих матчах.

Дідьє Дешам зможе розраховувати на 23 гравців в поєдинках проти Нідерландів та Шотландії.

Воротарі: Альфонс Ареоля (Вест Гем), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс);

Захисники: Жонатан Клосс (Марсель), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія);

Півзахисники: Едуардо Камавінга, Орельєн Тчуамені (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Бубакар Камара (Астон Вілла), Адрієн Рабьо (Ювентус);

Нападники: Кінгслі Коман (Баварія), Олів'є Жиру (Мілан), Антуан Грізманн (Атлетіко), Маркус Тюрам (Інтер), Рандаль Коло-Муані, Усман Дембеле, Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Зазначимо, що матч відбору на ЄВРО-2024 проти Нідерландів відбудеться 13 жовтня, а товариська гра проти Шотландії — 17 жовтня.