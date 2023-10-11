Німеччина

Нападник дав свій коментар.

Гаррі Кейн хоче провести ще 8-9 років на найвищому рівні.

"У спорті та футболі існує думка, що коли тобі виповнюється 30 років, люди починають думати, що це кінець. Але в мене починається друга половина кар'єри. Я провів 9-10 років на найвищому рівні і сподіваюся провести на ньому ще 8-9 років.

Відновлення, спортивна наука та те, як адаптувався футбол, дозволяє гравцям грати довше. Якщо подивитися на багатьох гравців топ-рівня — Роналду, Мессі, Левандовські, Ібрагімович, — вони практично стали кращими, коли їм виповнилося 30", — наводить слова Кейна Sky Sports.

У поточному сезоні Кейн провів 7 матчів за Баварію в Бундеслізі: на його рахунку 8 голів та 4 асисти.