Німеччина

Назріває конфлікт?

Почесний президент Баварії Улі Хенесс розкритикував головного тренера команди Томаса Тухеля, за те, що він скаржиться на склад команди. Про це пише твіттер Bayern & Germany.

"Ці заяви є справжнім святом для ЗМІ, особливо для таблоїдів. Деякі люди, включаючи тренера, зробили нерозумні заяви. Не можна виставляти власну команду у поганому світлі, говорячи, що складу не вистачає глибини.

Якщо подивитися, які гравці сидять у нас на лаві запасних кожні вихідні, то наш склад не бідний", — сказав Улі Хенесс.

Наразі, мюнхенська Баварія йде третьою у німецькій Бундеслізі, відстаючи від лідируючого Баєра на два пункти.