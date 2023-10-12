Німеччина

Нагельсманн не в захваті.

Легенда німецького футболу Філіпп Лам запропонував обмежети зарплату Головного тренера збірної Німеччини та скасувати бонуси збірникам. Його слова наводить The Guardian.

"Кажуть, що Гансі Флік заробляв 6,5 млн. євро на рік, очолюючи збірну Німеччини, а Нагельсманн, як кажуть, отримує 4,8 млн. євро на рік за виконання тієї ж роботи. Це недобре, надто великі суми.

З економічною динамікою в клубах, які конкурують за найкращих гравців та тренерів, нічого не зробити, але федерації, такі як Німецький футбольний союз, не повинні миритися із завищеними зарплатами. Понад 2 млн євро на рік не потрібно платити.

Все починається з того факту, що в рік збірна проводить всього 10-15 матчів, а топ-клуб – вчетверо більше. У перервах між матчами тренер збірної не опиняється на полі по 4-6 тижнів поспіль.

Найкращі заробляють від 10 до 20 млн. євро на рік, а деякі й більше. Для них не має значення, чи отримають вони 100 тисяч євро бонусів за участь у чемпіонаті світу чи ні. Відмовившись від цих бонусів, гравці збірної повернули б країні дещо, що в першу чергу дало їм можливість досягти кар'єри та багатства", — висловився Філіпп Лам.