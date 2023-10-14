Нідерландець дуже потужно виглядає у складі "червоних биків".
Хаві Сімонс, Getty Images
14 жовтня 2023, 15:48
У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Франції в гостях обіграла Нідерланди (2:1). Після матчу гравець "ораньє" Хаві Сімонс відповів на питання стосовно свого майбутнього. Його слова наводить твіттер журналіста Жульєна Фромана.
"Мбаппе – гравець дуже високого рівня, збірна Франції загалом дуже сильна.
Моє майбутнє у ПСЖ? Я щасливий у Лейпцигу, це дуже цікавий сезон для мене. Подивимося, що буде далі", — сказав нідерландець.
Нагадаємо, що Хаві Сімонс належить французькому ПСЖ, але у цьому сезоні виступає за німецький Лейпциг на правах оренди.
За "червоних биків" 20-річний вінгер зіграв 11 матчів, відзначившись трьома голами та чотирма гольовими передачами.