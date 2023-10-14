Німеччина

Нідерландець дуже потужно виглядає у складі "червоних биків".

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Франції в гостях обіграла Нідерланди (2:1). Після матчу гравець "ораньє" Хаві Сімонс відповів на питання стосовно свого майбутнього. Його слова наводить твіттер журналіста Жульєна Фромана.

"Мбаппе – гравець дуже високого рівня, збірна Франції загалом дуже сильна.

Моє майбутнє у ПСЖ? Я щасливий у Лейпцигу, це дуже цікавий сезон для мене. Подивимося, що буде далі", — сказав нідерландець.

Нагадаємо, що Хаві Сімонс належить французькому ПСЖ, але у цьому сезоні виступає за німецький Лейпциг на правах оренди.

За "червоних биків" 20-річний вінгер зіграв 11 матчів, відзначившись трьома голами та чотирма гольовими передачами.