Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 13 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Франції в гостях обіграла Нідерланди (2:1).

Команда Дідьє Дешама володіла беззаперечною перевагою в цій грі, проте не квапилась реалізовувати нечисленні гольові моменти.

Кіліан Мбаппе забив на самому початку протистояння, після чого "ораньє" мали кілька непоганих моментів, але не наблизились до того аби зрівняти рахунок.

А вже на початку другого тайму форвард Пар Сен-Жермен подвоїв перевагу власної команди та оформив дубль, на що в господарів знайшлась відповідь виключно у вигляді пізнього голу Гартмана.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Франція в 7 турі відбору на Євро-2024:

Нідерланди — Франція 1:2

Голи: Гартман, 83 — Мбаппе, 7, 53

Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Дейк, Аке — Думфріс (Фрімпонг, 61), де Рон (Віффер, 46), Веерман, Гартман (ван де Вен, 79) — Рейндерс, Веггорст (Мален, 38), Сімонс (Бергвейн, 80).

Франція: Меньян — Клосс (Гюсто, 80), Конате, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Грізманн, Рабьо — Коман (Жиру, 70), Коло Муані (Тюрам, 80), Мбаппе.

Попередження: Веерман, Думфріс — Чуамені.