Голкіпер дав свій коментар.
Янн Зоммер, Getty Images
14 жовтня 2023, 22:57
Ян Зоммер розповів, які були проблеми у Баварії.
"Ситуація в Баварії була абсолютно дикою. Звільнення, зміни, невдоволення, численні проблеми, які не пов'язані зі спортом.
Я зрозумів, як усе влаштовано у цьому клубі. На одного або двох гравців вішають мішені – і преса починає критикувати їх.
Після цього обираються ще два футболісти. І згодом черга дійшла до мене", — наводить слова Зоммера Blick.
Нагадаємо, що влітку Зоммер залишив Баварію та перейшов до Інтеру.