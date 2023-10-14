Німеччина

Голкіпер дав свій коментар.

Ян Зоммер розповів, які були проблеми у Баварії.

"Ситуація в Баварії була абсолютно дикою. Звільнення, зміни, невдоволення, численні проблеми, які не пов'язані зі спортом.

Я зрозумів, як усе влаштовано у цьому клубі. На одного або двох гравців вішають мішені – і преса починає критикувати їх.

Після цього обираються ще два футболісти. І згодом черга дійшла до мене", — наводить слова Зоммера Blick.

Нагадаємо, що влітку Зоммер залишив Баварію та перейшов до Інтеру.