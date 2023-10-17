Німеччина

Спортивний директор Боруссії Дортмунд прокоментував гру гравців.

Спортивний директор Боруссії Дортмунд Себастьян Кель прокоментував гру Марко Ройса та Юліана Брандта - повідомляє Kicker.

"Обидва давно знають і цінують один одного, як на футбольному полі, так і в особистому житті. Обидва вирізняються своєю креативністю та футбольним інтелектом.

Для нашої команди важливо, щоб разом із ними ми могли створювати загрозу для воріт суперника із центру поля. Вони завжди здатні створювати гострі моменти для своїх товаришів за командою та вирішувати результати матчів".

Боруссія зіграє із Вердером 20 жовтня в рамах 8-го туру Бундесліги.