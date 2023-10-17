Клуб прийняв радикальне рішення.
Анвар Ель-Газі, getty images
17 жовтня 2023, 22:00
Майнц оголосив про припинення співпраці з вінгером Анваром Ель-Газі, не поділивши його погляди на дії палестинських терористів.
"Ель-Газі у своєму вже видаленому повідомленні обрав таку позицію щодо конфлікту на Близькому Сході, яка неприйнятна для клубу. Перед розривом контракту відбулась детальна розмова між керівництвом клубу і гравцем.
Майнц розуміє, що можливі різні думку щодо конфлікту на Близькому Сході, який триває роками. Проте клуб чітко дистанціюється від повідомлення Ель-Газі, яке не відповідає цінностям клубу", — йдеться в заяві німецького клуба.
Стверджується, що в повідомленні нідерландця фігурував екстремістський вислів "Від річки до моря Палестина буде вільною".
Зазначимо, що Анвар Ель-Газі підписав контракт з "карнавальниками" на правах вільного агента та встиг відіграти лише три матчі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія виступила із заявою після коментарів Мазрауї про Палестину.