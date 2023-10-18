Німеччина

Футболіст вирішив не залишатися у команді.

Куадіо Коне не продовжив контракт із Боруссією Менхенгладбах - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Його перша угода у клубі включала пункт про автоматичне продовження до червня 2026 року.

Контракт все ж таки має бути продовжений до літа 2026 року, але Коне все ще може піти влітку наступного року за меншу суму, що не дуже подобається менхенгладбахському колективу.

Куадіо перейшов до німецької команди з Тулузи за 9 мільйонів євро, провів 62 матчі, зробив 4+2 та зацікавив європейських топів.