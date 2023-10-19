З цього приводу висловився спортивний директор клубу Рувен Шредер:

"Кевін Кампль – один із наших найважливіших гравців. З одного боку, його особливі спортивні якості та стиль гри. З іншого, його роль і становище у команді та у всьому клубі. Кевін живе РБ Лейпциг кожну секунду і втілює в собі те, чим є клуб, як ніхто інший"

Півзахисник виступає за Лейпциг з 2017 року.

Попередня угода гравця спливала влітку 2024 року. Трансфермаркт оцінює 33-річного словенця у 3.5 млн. євро.

У цьому сезоні, Кевін Кампль зіграв за німецький клуб дев'ять матчів, забивши один м'яч та віддавши одну гольову передачу.