Попереду домашній чемпіонат Європи.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
19 жовтня 2023, 17:44
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн провів на чолі команди тільки два матчі, проти збірних США (3:1) та Мексики (2:2). Не дивлячись на такий короткий термін роботи, німець вже вражений своїми підопічними.
"Ми пройшли два хороші та складні тести. Маю сказати, що я ніколи не тренував команду, яка б реалізовувала стільки речей за один тиждень.
Ми маємо використовувати всі фази для розвитку. Я переконаний, що збірна Німеччини досягне успіху"
, — говориться у твіттері Нагельсманна
.
Раніше, на нашому сайті вийшов матеріал
, присвячений збірній Німеччини під керівництвом нового головного тренера.