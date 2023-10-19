Німеччина

Попереду домашній чемпіонат Європи.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн провів на чолі команди тільки два матчі, проти збірних США (3:1) та Мексики (2:2). Не дивлячись на такий короткий термін роботи, німець вже вражений своїми підопічними.

"Ми пройшли два хороші та складні тести. Маю сказати, що я ніколи не тренував команду, яка б реалізовувала стільки речей за один тиждень.

Ми маємо використовувати всі фази для розвитку. Я переконаний, що збірна Німеччини досягне успіху", — говориться у твіттері Нагельсманна