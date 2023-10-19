Німеччина

Німецький форвард вибув на невизначений термін.

У рамках восьмого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія зустрінеться на своєму полі з Вердером.

Як повідомив головний тренер "джмелів" Едін Терзич напередодні цього протистояння, проти Вердера не зможе зіграти молодий нападник Юссуфа Мукоко.

18-річний форвард отримав розтягнення стегна в матчі збірної Німеччини U-21 проти Болгарії (3:2) у відборі ЄВРО, в якому Мукоко оформив хет-трик.

Очікується, що німецький форвард повернеться до тренувань в загальній групі на початку наступного тижня.

У цьому сезоні Юссуфа Мукоко провів за "джмелів" шість матчів у всіх турнірах (66 хвилин), у яких він забив один гол у поєдинку проти Шотт Майнц з четвертого дивізіону Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд готова розглянути пропозиції щодо Юссуфи Мукоко.