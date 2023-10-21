Німеччина

Сігнал Ідуна Парк справжня фортеця.

У рамках восьмого туру німецької Бунлесліги, дортмундська Боруссія мінімально перемогла бременський Вердер (1:0).

Таким чином, "Чорно-жовті" не програють вже у 20 домашніх поєдинках поспіль у німецький першості, здобувши 17 перемог на даному відрізку. Про це повідомляє офіційний сайт Боруссії Дортмунд.

Востаннє, дортмундці програвали на Сігнал Ідуна Парк 20 серпня 2022 року якраз у матчі проти Вердера (2:3).

Наразі, Боруссія Дортмунд йде на першому місці німецької Бундесліги, але у її конкурентів на одну зіграну гру менше.