Німеччина

Але три пункти у свою скарбничку поклали.

У рамках восьмого туру німецької Бунлесліги, дортмундська Боруссія мінімально перемогла бременський Вердер (1:0). Свій коментар стосовно цієї гри дав головний тренер "чорнно-жовтих" Едін Терзич. Його слова наводить офіційний сайт дортмундського клубу.

"Ми здобули заслужену перемогу. Було багато позитивного, але була й пара речей, що нам не сподобалися: відрізок з 10-ї по 25-у хвилину, коли не вистачало інтенсивності, а також реалізація. Ми забили лише після сьомого моменту.

Ми могли відкрити рахунок набагато раніше та забити другий гол, але нам це не вдалося. У результаті мінімальна, але цілком заслужена перемога", — сказав Едін Терзич.