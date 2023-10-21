Німеччина

Вкрай вдалий початок кар'єри у Німеччині.

У матчі восьмого туру Бундесліги, між собою грали Уніоном Берлін та Штутгартом (0:3). На 16-й хвилині зустрічи рахунок відкрив нападник "швабів" Серу Гірассі.

Для нього цей гол став 14-м у стартових 8-ми турах Бундесліги. Таким чином, Гірассі став першим гравцем в історії німецького чемпіонату, якому вдалося досягти такого показника.

Діючий контракт нападника зі Штутгартом діє 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.