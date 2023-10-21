Німеччина

Завершилися п'ять матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках восьмого туру німецької Бундесліги у суботу, 21 жовтня, відбулися п'ять поєдинків. Ще один має розпочатися пізніше.

Леверкузенський Баєр завдяки перемозі над Вольфсбургом втримав лідерство у чемпіонаті.

Вольфсбург — Баєр 1:2

Голи: Лакруа, 41 — Фрімпонг, 13, Грімальдо, 62

Попередження: Арнольд, 36, Баку, 45, Меле, 65 — Паласіос, 37, Джака, 55, Адлі, 57, Гофманн, 75, Тапсоба, 86

Вольфсбург: Перван — Борнаув (Камінські, 79), Лакруа, Єнц — Баку, Сванберг (Маєр, 71), Арнольд, Меле — Герхардт (Паредес, 78), Вінд, Томаш (Cарр, 46)

Баєр: Градецкі — Станішич (Коссуну, 88), Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 88), Паласіос, Джака, Грімальдо — Гофманн (Амірі, 88), Боніфас, Адлі (Вірц, 60)

Гоффенгайм забив першим, але Айнтрахт ще у першому таймі відповів трьома голами, встановивши підсумковий рахунок.

Гоффенгайм — Айнтрахт 1:3

Голи: Баєр, 3 — Мармуш, 11, Кнауфф, 23, Скірі, 45+3

Попередження: Грілліч, 41, Промель, 51, Салай, 60

Гоффенгайм: Бауманн — Фогт, Брукс (Акпогума, 46), Салай (Бекер, 65) — Кадержабек, Грілліч, Сков — Промель, Штах (Бішоф, 78) — Веггорст (Бюльтер, 78), Баєр (Беріша, 65)

Айнтрахт: Граль — Тута, Кох, Пачо — Бута, Ларссон, Скірі, Макс (Смолчич, 88) — Кнауфф (Гауге, 75), Мармуш (Нганкам, 75), Шаїбі (Діна Ебімбе, 63)

Дубль Опенди допоміг Лейпцигу здолати Дармштадт.

Дармштадт — РБ Лейпциг 1:3

Голи: Кемпе, 32 (пен.) — Опенда, 1, 76, Форсберг, 24

Попередження: Голланд, 47, Кларер, 49, Нюрнбергер, 60, Скарке, 68, Магліца, 70, Мюллер, 71 — Раум, 64, Опенда, 70, Кампль, 80

Дармштадт: Шуен — Кларер (Г'ясула, 64), Мюллер, Магліца — Скарке, Кемпе, Мелем, Голланд (Шнельгардт, 58), Нюрнбергер — Пфайффер (Горнбі, 64), Вільгельмссон (Гонзак, 64)

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс (Клостерманн, 64), Сімакан, Люкеба, Раум — Форсберг (Баумгартнер, 64), Айдара (Зайвальд, 64), Кампль, Сімонс (Ольмо, 80) — Опенда (Вернер, 80), Поульсен

Штутгарт здобув чергову перемогу, а їхній нападник Гірассі відзначився 14-м голом у цьому сезоні Бундесліги.

Уніон (Берлін) — Штутгарт 0:3

Голи: Гірассі, 16, Сілас, 81, Ундав, 88

Попередження: Габерер, 34, Беренс, 49 — Руо, 34

Уніон (Берлін): Роннов — Духі, Кнохе (Голлербах, 81), Лейте — Тріммель, Хедіра (Лаїдуні, 63), Госенс — Тусар (Крал, 46), Габерер (Бекер, 46) — Фолланд (Фофана, 46), Беренс

Штутгарт: Нюбель — Руо, Антон, Загаду (Штенцель, 83), Міттельштадт — Левелінг (Сілас, 69), Каразор, Мійо (Чон, 82), Штіллер, Фюріх (Іто, 69) — Гірассі (Ундав, 30)

Фрайбург зумів здолати Бохум у домашньому поєдинку завдяки голам Доана та Гріфо.

Фрайбург — Бохум 2:1

Голи: Доан, 26, Гріфо, 45+2 — Пасіенсія, 15

Попередження: Гульде, 23, Гріфо, 29, Еггештайн, 90+2 — Антві-Аджей, 31, Шлоттербек, 52, Гамбоа, 63

Фрайбург: Атуболу — Гінтер, Лінгарт, Гульде — Доан (Сільділья, 82), Еггештайн, Гофлер, Вайсгаупт (Кюблер, 82) — Шаллай (Грегорич, 73), Філіпп (Гелер, 73), Гріфо (Адаму, 88)

Бохум: Ріманн — Ордець, Шлоттербек, Бернарду — Гамбоа (Брошінскі, 65), Лосілла (Дашнер, 75), Штогер (Форстер, 75), Соареш (Віттек, 84) — Асано, Пасіенсія (Гофманн, 65), Антві-Аджей

Сьогоднішній ігровий день о 19:30 закриватимуть Майнц і Баварія. Слідкувати за головними подіями у цій грі ви зможете за посиланням.