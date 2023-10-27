Німеччина

Досвідчений німецький голкіпер востаннє з'являвся на футбольному полі на чемпіонаті світу-2022 у Катарі через серйозну травму.

У рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія прийматиме на своєму полі Дармштадт.

За словами головного тренера "червоних" Томаса Тухеля, голкіпер його команди Мануель Ноєр нарешті повернеться у стартовий склад у найближчому матчі.

"Він зіграє завтра у старті проти Дармштадта. Ми з нетерпінням чекаємо цього, Мануель теж", — наводить слова Тухеля журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що востаннє німецький голкіпер Баварії виходив на поле у складі національної збірної на чемпіонаті світу в Катарі, а після цього зламав ногу під час катання на лижах.

Матч Баварія — Дармштадт відбудеться у п'ятницю, 27 жовтня, о 16:30 за київським часом.