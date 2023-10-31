Німеччина

Захисник нечасто з'являється у стартовому складі леверкузенців.

Мюнхенська Баварія хотіла б повернути свого хорватського правого захисника Йосипа Станішича з оренди у леверкузенському Баєрі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У Баварії незадоволені кількістю ігрового часу, який отримує 23-річний гравець. Тим не менш, клуб поінформований про те, що опція повернення Станішича у січні майже неможлива.

У Баєрі виступами хорвата задоволені. До того ж, він потрібен "фармацевтам" на час відсутності Коссуну і Тапсоби, які відправляться на Кубок африканських націй.

У цьому сезоні Станішич брав участь у 7 матчах (317 хвилин) леверкузенців у всіх турнірах. При цьому, лише тричі він з'являвся у стартовому складі.