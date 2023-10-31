Німеччина

Німець дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель не надає великого значення Золотому м'ячу.

"Я лише вчора дізнався, що відбувається церемонія вручення Золотого м'яча.

Ми поважаємо всіх, хто одержав нагороди. Ми робимо все можливе, щоб наші гравці якнайшвидше опинилися на подіумі.

Але моя думка про індивідуальні призи добре відома", – наводить слова Тухеля твіттер Bayern & Germany.

30 жовтня відбулася церемонія вручення Золотого м'яча-2023. Його виграв форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі.