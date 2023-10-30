Аргентинський футболіст отримав нагороду.
Ліонель Мессі, twitter.com/ballondor
30 жовтня 2023, 23:32
У понеділок, 30 жовтня 2023 року, відбулася Церемонія вручення Золотого м'яча-2023, на якій нагороду отримав Ліонель Мессі.
Капітан Інтер Маямі та збірної Аргентини увосьме виграв Золотий м'яч. Раніше аргентинець вигравав її у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.
Ліонель Мессі до переходу в Інтер Маямі виступав за ПСЖ, у результаті став чемпіоном Франції і виграв Суперкубок Франції. Проте, французький клуб вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, а також із Кубка Франції з 1/8-ї. У складі збірної Аргентини Мессі вперше виграв свій чемпіонат світу, який проходив у Катарі.
Те, що почесну нагороду отримав Мессі не викликало особливих сюпризів, оскільки багато ЗМІ заздалегідь опублікували інсайд із тим, хто виграє виграє Золотий м'яч.
Нагадаємо, що роком раніше володарем Золотого м'яча став Карім Бензема.