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Аргентинський футболіст отримав нагороду.

У понеділок, 30 жовтня 2023 року, відбулася Церемонія вручення Золотого м'яча-2023, на якій нагороду отримав Ліонель Мессі.

Капітан Інтер Маямі та збірної Аргентини увосьме виграв Золотий м'яч. Раніше аргентинець вигравав її у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!



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🌕🌕✨✨✨✨✨✨✨#ballondor pic.twitter.com/fDpFMqMl1Y — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Ліонель Мессі до переходу в Інтер Маямі виступав за ПСЖ, у результаті став чемпіоном Франції і виграв Суперкубок Франції. Проте, французький клуб вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, а також із Кубка Франції з 1/8-ї. У складі збірної Аргентини Мессі вперше виграв свій чемпіонат світу, який проходив у Катарі.

Те, що почесну нагороду отримав Мессі не викликало особливих сюпризів, оскільки багато ЗМІ заздалегідь опублікували інсайд із тим, хто виграє виграє Золотий м'яч.

Нагадаємо, що роком раніше володарем Золотого м'яча став Карім Бензема.