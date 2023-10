У понеділок, 30 жовтня 2023 року, відбулася Церемонія вручення Золотого м'яча-2023, на якій нагороду отримав Ліонель Мессі.

Капітан Інтер Маямі та збірної Аргентини увосьме виграв Золотий м'яч. Раніше аргентинець вигравав її у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!



