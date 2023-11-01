Півзахисник дебютував за основну команду мюнхенців наприкінці жовтня.
Александар Павловіч, фото Баварія
01 листопада 2023, 11:25
Мюнхенська Баварія уклала професійну угоду з 19-річним опорним півзахисником Александаром Павловічем, повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий контракт вихованця мюнхенців розрахований до липня 2027 року. Павловіч виступає за Баварію з семи років.
У дев'ятому турі Бундесліги проти Дармштадта (8:0) півзахисник дебютував у складі головної команди мюнхенців. Він встиг провести на полі 13 хвилин.
Нагадаємо, на початку жовтня Баварія підписала професійний контракт з іншим талановитим вихованцем.