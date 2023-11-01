Німеччина

Півзахисник дебютував за основну команду мюнхенців наприкінці жовтня.

Мюнхенська Баварія уклала професійну угоду з 19-річним опорним півзахисником Александаром Павловічем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт вихованця мюнхенців розрахований до липня 2027 року. Павловіч виступає за Баварію з семи років.

✍️ 19-year-old defensive midfielder Aleksander Pavlović has signed a professional contract at #FCBayern 🔴⚪ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 1, 2023

У дев'ятому турі Бундесліги проти Дармштадта (8:0) півзахисник дебютував у складі головної команди мюнхенців. Він встиг провести на полі 13 хвилин.

Нагадаємо, на початку жовтня Баварія підписала професійний контракт з іншим талановитим вихованцем.