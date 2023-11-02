Жером Боатенг знову сприймається як можливий трансфер для Баварії, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, такий варіант подій можливий після того, як Маттейс де Лігт отримав травму та вибув мінімум на 4 тижні.

Боатенг уже тренувався із Баварією U-19. Питання його трансферу обговорюється усередині клубу.

Нагадаємо, що Баварія хотіла підписати Боатенга у жовтні, але відмовилася від цього переходу. 

Раніше повідомлялось, що Боатенг відмовився їхати на росію, віддавши перевагу тренуванням з молодіжкою Баварії.