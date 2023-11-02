Німецький футболіст може знову розпочати виступи за мюнхенську команду.
ЖЕРОМ БОАТЕНГ, GETTY IMAGES
02 листопада 2023, 17:59
Жером Боатенг знову сприймається як можливий трансфер для Баварії, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, такий варіант подій можливий після того, як Маттейс де Лігт отримав травму та вибув мінімум на 4 тижні.
Боатенг уже тренувався із Баварією U-19. Питання його трансферу обговорюється усередині клубу.
Нагадаємо, що Баварія хотіла підписати Боатенга у жовтні, але відмовилася від цього переходу.
Раніше повідомлялось, що Боатенг відмовився їхати на росію, віддавши перевагу тренуванням з молодіжкою Баварії.