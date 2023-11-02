Німеччина

Німецький футболіст може знову розпочати виступи за мюнхенську команду.

Жером Боатенг знову сприймається як можливий трансфер для Баварії, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, такий варіант подій можливий після того, як Маттейс де Лігт отримав травму та вибув мінімум на 4 тижні.

Боатенг уже тренувався із Баварією U-19. Питання його трансферу обговорюється усередині клубу.

Нагадаємо, що Баварія хотіла підписати Боатенга у жовтні, але відмовилася від цього переходу.

Раніше повідомлялось, що Боатенг відмовився їхати на росію, віддавши перевагу тренуванням з молодіжкою Баварії.