Німеччина

Німецький центрбек відхилив пропозиції, що надійшли йому з російських боліт та Бразилії.

Центральний захисник Жером Боатенг у жовтні цього року був близький до повернення в мюнхенську Баварію на правах вільного агента, проте у підсумку цей перехід не відбувся: за офіційною інформацією — через покращення кадрової ситуації в центрі оборони "червоних", а не за офіційною версією — через судовий процес за участю гравця.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, на тлі цього 35-річний Боатенг отримав пропозиції продовжити кар'єру в Бразилії та на росії, яка більш відома як держава-терорист через збройну агресію проти України, проте німецький центрбек відхилив ці варіанти.

Замість цього Боатенг підтримуватиме ігрову та фізичну форму разом із молодіжною командою Баварії U-23, а під час міжнародної паузи він, можливо, навіть тренуватиметься з першою командою "червоних".

Проте, за інформацією джерела, Баварія наразі більше не розглядає варіант із підписанням Жерома Боатенга, незважаючи на травму Дайо Упамекано.