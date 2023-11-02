Німеччина

Лише кілька гравців, включно з Мюллером, підійшли до фанів після гри.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер розкритикував одноклубників за неповагу до вболівальників клубу після невдалої гри проти Саарбрюкена у Кубку Німеччини, передає портал Sky Sport.

Саарбрюкен — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.11.2023

Після поразки лише п'ятеро гравців Баварії (Мюллер, Кімміх, Сане, Тель і Сарр) підійшли до своїх фанів. 34-річний німець цим фактом дуже незадоволений.

"Що неприйнятно, так це те, що лише кілька гравців самі розуміють, що вони повинні поважати підтримку", — пояснив Мюллер.

У середу ввечері нападник мюнхенців також звернувся до вболівальників через Instagram.

"Це була важка поразка для нас, її важко переварити і сконцентруватися на суботі. Я хотів би вибачитися перед нашими фанами за поведінку команди після гри. Ми повинні об'єднатися і проявити повагу до Вас. Можливо, дер Классікер — ідеальна можливість виправити ситуацію", — написав він.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, Баварія у Дортмунді зіграє проти Боруссії у рамках десятого туру німецької Бундесліги.