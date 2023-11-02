Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 1 листопада 2023 року, 21:45.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини мюнхенська Баварія зазнала сенсаційної поразки від Саарбрюкена із третього дивізіону країни та неочікувано залишила розіграш турніру.

Підопічні Томаса Тухеля повели в рахунку вже на 16-ій хвилині, проте ще до перерви скромним господарям вдалося відігратися, коли на гол Мюллера своїм забитим м'ячем відповів Зонтгаймер.

У другій половині зустрічі чинному чемпіону Німеччини не вдалося реалізувати безліч моментів, тоді як Саарбрюкен свій переможний гол забив за всіма "кіношними" кінцівками — на шостій компенсованій хвилині Гаус вибив Баварію з Кубка Німеччини.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Саарбрюкен — Баварія в 1/16 фіналу Кубка Німеччини-2023/24:

Саарбрюкен – Баварія 2:1

Голи: Зонтгаймер 45, Гаус 90+6 – Мюллер 16

Саарбрюкен: Шрайбер, Ріццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаус, Рабіхич (Шмідт, 72), Зонтгаймер (Брюнкер, 83), Наїфі, Ді Мікеле Санчес (Кербер, 67), Штеле (Біада, 67)

Баварія: Ноєр, Сарр (Гнабрі, 60), де Лігт (Лаймер, 25), Кім Мін Чже, Девіс, Кімміх, Кретціг (Мусіала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотінг, Тель