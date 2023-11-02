Німеччина

Німці хочуть солідну суму за свого вихованця.

Леверкузенський Баєр хоче отримати 80-100 млн. євро за свого півзахисника Флоріана Вірца. Таку інформацію надає Mundo Deportivo.

Як зазначає джерело, каталонська Барселона дуже зацікавлена в трансфері гравця збірної Німеччини, але дозволити собі такі витрати не в змозі. При цьому сам гравець хотів би приєднатися до "блаугранас".

Також на Вірца претендують Реал Мадрид, Арсенал, Манчестер Сіті, Баварія та Тоттенгем.

Контракт німця з "фармацевтами" діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону, Флоріан Вірц провів за Баєр 14 матчів, відзначившись 5 голами та 9 гольовими передачами.