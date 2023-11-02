Німеччина

Команда посідає останнє місце у турнірній таблиці Бундесліги.

Данець Бо Свенссон більше не є головним тренером Майнца, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Рішення покинути команду 44-річний спеціаліст прийняв після тривалої зустрічі з керівництвом. Свенссон очолював Майнц протягом 104 матчів (з 4 січня 2021 року). У цьому сезоні чемпіонату Німеччини клуб досі не перемагав і наразі посідає останнє місце у турнірній таблиці.

"Прощатися дуже важко, але я відчуваю, що час настав", — зазначив Свенссон.

Головний тренер Майнца II тимчасово замінить данця. Він керуватиме "карнавальниками" вже у суботу, 4 листопада, у 10-му турі Бундесліги. Майнц прийматиме РБ Лейпциг.