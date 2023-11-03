Німеччина

В роздягальні "ротен" криза.

Між головним тренером мюнхенської Баварії Томасом Тухелем та гравцями клубу виникла напруженість. Про це повідомляє соцмережа Х Bayern & Germany.

Як зазначає джерело, деякі гравці не почуваються частиною команди і здивовані відстороненістю тренера.

Тухель має "своїх" гравців, з якими він багато спілкується поза командними зустрічами – до них відносяться Гаррі Кейн та Лерой Сане. Проте з рештою футболістів, навіть із тими, хто постійно виходить на поле, він практично не спілкується. Деякі тільки від помічника Тухеля дізнаються грають вони в наступному матчі чи ні.

Крім того, публічна критика Тухелем команди, особливо півзахисту, не знайшла відгуку в роздягальні. З того часу відносини в середині колективу стали досить напруженими, особливо з Йозуа Кімміхом.